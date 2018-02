Lançado apelo para repatriamento de português emigrado nas Caraíbas

António Orlando Hoje às 19:38 Facebook

Familiares de um cidadão do Marco de Canaveses internado num hospital das Caraíbas colocaram nas redes sociais um pedido de ajuda para o repatriar.

O homem, Fernando Correia Teixeira, natural da freguesia de Vila Boa do Bispo, estava com a família emigrado na Venezuela há cerca de 40 anos. Em virtude da instabilidade social e política no país presidido por Nicolas Maduro, Fernando Teixeira mudou-se sozinho para a ilha de Guadalupe, nas Caraíbas, na expectativa de arranjar emprego e dinheiro para mais tarde reagrupar a família. Porém, um acidente de moto atirou-o para a cama do hospital, com três vértebras fraturadas e danos cervicais.

Jhonatan Correia, o filho, explica na página pessoa de Facebook que pretendia trazer o pai para Portugal, mas não tem meios para o fazer. É que, devido ao seu estado de saúde, o repatriamento terá que ser feito num avião-hospital, devidamente preparado para o efeito e com custos incomportáveis para a família. No Consulado Francês não obteve feedback aos seus pedidos de ajuda.

Fonte da secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, contactada pelo JN, indicou que o caso é do conhecimento do Governo e que a situação está a ser acompanhada, prometendo para esta segunda-feira mais pormenores.

Cristina Vieira, autarca do Marco de Canaveses, explicou ao JN, que tem mantido conversações com o Secretário de Estado das Comunidades no sentido de ser encontrada uma solução para minimizar os custos elevados da ponte aérea, revelou.