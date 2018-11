Marco de Canaveses acolhe o último grande treino antes do Rally Dakar

António Orlando Hoje às 14:25 Facebook

Arranca nesta sexta-feira, com as verificações técnicas, a penúltima jornada do Campeonato Nacional de Rally Raid, no Marco de Canaveses.

A prova inicia-se neste sábado com um setor seletivo de cerca de 250 quilómetros. Na manhã de domingo, os concorrentes terão de enfrentar a segunda etapa, de aproximadamente 150 quilómetros.

"O Rally Raid é uma disciplina do motociclismo e do automobilismo que tem o mesmo conceito de provas muito mediáticas como, por exemplo, o Dakar. A competição é baseada no biónimo condução navegação e como tal é muito importante serem bons pilotos para conduzirem bem, mas, ao mesmo tempo, também navegarem bem. É um exercicio fisico-metal muito exigente e com grande adesão por esse mundo fora", explica Luís Lourenço, promotor do Campeonato Nacional de Rally Raid.

"Trouxemos esta prova para o Marco de Canaveses porque acreditamos que é uma mais-valia para o concelho e para o clube", reforçou o responsável.

A principal estrela é Fausto Mota, que vai correr em casa - é natural do Marco de Canaveses - numa nova HQ V450 Rally, e vai fazer o derradeiro teste antes de embarcar para o Rali Dakar. No dia 20 de novembro, o piloto parte rumo a França, para depois seguir para a América do Sul.

A competição é organizada pelo Motor Clube do Marco em colaboração com a R3 - Navegação a Roadbook, e vai contar com a participação dos melhores pilotos nacionais desta disciplina.