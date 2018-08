Mercado Medieval de S. Nicolau faz viagem até aos tempos da rainha Dona Mafalda

António Orlando Hoje às 14:08 Facebook

De sexta-feira, 31 de agosto, a domingo, 2 de setembro, quem visitar a zona ribeirinha do Tâmega, em Marco de Canaveses, vai ter a oportunidade de viajar até aos tempos de Dona Mafalda de Sabóia, a primeira rainha de Portugal.

Na oitava edição do Mercado Medieval de São Nicolau, será recriada a história e cultura local com presença de vários grupos de saltimbancos, contadores de histórias, músicos e bailarinos.

O evento tem como principal objetivo honrar o legado presente na região deixado por Dona Mafalda de Sabóia, a primeira rainha de Portugal, onde edificou uma albergaria para prestar cuidado aos peregrinos de Santiago de Compostela, aos doentes e mendigos, assim como terá contribuído para a reconstrução da ponte romana aí existente de modo a facilitar a travessia dos referidos peregrinos.

O Mercado Medieval de São Nicolau é um evento promovido pela Junta de Freguesia do Marco com o apoio da Câmara em parceria com a associação Alphatones - Academia Artística e Associação Cultural.

"Este ano, apesar da dificuldade em obter investimento, planeamos um maior investimento na construção de estruturas com a construção de um povoado ", explica João Santana, da Alphatones.

O Mercado Medieval tem lugar junto à Igreja Românica de S. Nicolau, na margem esquerda do rio Tâmega, no âmbito da estratégia de promoção da história e cultura da freguesia do Marco.

Este ano, a entrada no certame vai ter um custo simbólico de 1 euro. A abertura está prevista para as 20h da próxima sexta-feira.