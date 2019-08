Mercado medieval de S. Nicolau recebe a visita d´El-Rei D. Afonso Henriques

António Orlando Hoje às 19:29 Facebook

O Mercado Medieval de São Nicolau abre as portas esta sexta-feira, na zona ribeirinha do Marco de Canaveses.

A edição deste ano concentra-se numa decisão d´El-Rei D. Afonso Henriques: "mandou que se fizesse o mercado para agraciar à sua e nossa Rainha D. Mafalda de Saboia". A Recriação Histórica com Cortejos Régios, Saltimbancos, Espetáculos Equestres, Teatros de Fogo, etc, prolonga-se durante todo o fim de semana (30, 31 de agosto e 1 de setembro).

O Mercado Mediaval que vai na 9ª edição, este ano, é produzido pela Viv"Arte - Laboratório Nacional de Recriação Histórica, companhia de Oliveira do Bairro com 31 anos de experimentalismo nas lides do Teatro e da Recriação Histórica. A organização é da Junta de Freguesia do Marco com o apoio da Câmara Municipal.

Os petiscos, os doces e o vinho verde do concelho são outras presenças confirmadas no Mercado Medieval de São Nicolau.

D. Mafalda de Saboia, à data do seu reinado desde 1146 até à sua morte, como esposa de Afonso I de Portugal, edificou na zona do Marco de Canaveses uma albergaria para prestar cuidado aos doentes, mendigos e aos peregrinos de Santiago de Compostela, assim como terá contribuído para a reconstrução da ponte romana aí existente.