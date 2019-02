Mercedes arde em parque de hipermercado no Marco de Canaveses

António Orlando Hoje às 00:05 Facebook

Uma carrinha Mercedes, de matrícula alemã, ardeu por completo na tarde deste sábado no parque do hipermercado Lidl, no Marco de Canaveses.

As chamas ainda chamuscaram outras duas viaturas e queimaram os sombreados do parque de estacionamento. Não houve feridos a registar. As causas do incêndio são desconhecidas.

Pelo que foi possível apurar, o dono da Mercedes, um emigrante natural de Amarante, estacionou a viatura e dois minutos depois a carrinha começou a arder.

O homem ainda tentou apagar as chamas, primeiro com um pequeno extintor e depois com outros três da segurança do Hipermercado.

"Foi impossível controlar o fogo. Quando os Bombeiros chegaram ao local a Mercedes adquirida nova há dois anos, já estava toda tomado a arder", disse ao JN uma testemunha.

As duas viaturas que ladeavam a carrinha Mercedes ficaram com a pintura e as borrachas queimadas e um vidro partido.

Os Bombeiros do Marco de Canaveses combateram o sinistro com oito homens apoiados por duas viaturas. A GNR tomou conta da ocorrência.

