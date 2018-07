Motociclista colhido mortalmente por carrinha no Marco de Canaveses

António Orlando 28 Abril 2018 às 22:27 Facebook

Um motociclista de 72 anos morreu, este sábado à tarde, ao ser colhido por uma carrinha na Estrada Municipal (EM) 588, em Maureles, Marco de Canaveses.

A vítima, António Augusto Almeida Barbosa, ficou com ferimentos graves na zona da cervical e foi assistido no local pelos bombeiros do Marco, mas acabou por não resistir. O septuagenário vivia a cerca de um quilómetro do local do acidente.

Segundo relatos da vizinhança, o sinistro ocorreu quando o veículo, conduzido por uma jovem de 23 anos, entrava na via onde circulava a vítima, e onde existe um sinal de STOP. A mulher, que reside nas imediações da zona do acidente, foi levada para o hospital de Penafiel em pânico.

O corpo foi levado para a delegação de Penafiel do Instituto Nacional de Medicina Legal, onde será submetido a autopsia.