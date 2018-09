Motociclista gravemente ferido em colisão no Marco de Canaveses

António Orlando Hoje às 19:39 Facebook

Um motociclista ficou gravemente ferido, esta tarde de sexta-feira, na sequência de uma colisão em Vila Boa do Bispo, Marco de Canaveses.

A vítima, de 40 anos, foi assistida pelos bombeiros voluntários do Marco de Canaveses com o apoio do INEM e levada de urgência para o Hospital Américo, em Penafiel.

O acidente ocorreu cerca das 17 horas, na Avenida Principal Favões, na EN210, e envolveu um motociclo e uma viatura ligeira. O condutor do ligeiro sofreu ferimentos ligeiros.

A GNR de Alpendorada tomou conta da ocorrência.

Sensivelmente à mesma hora, na EN15, em Freixo de Baixo, Amarante, um despiste seguido de colisão com capotamento, provocou dois feridos. Apesar do acidente aparatoso, fonte dos bombeiros indicou ao JN que as vítimas não inspiravam cuidados de maior. No local, estiveram os bombeiros de Amarante e Lixa e Unidade de Transito da GNR de Penafiel.