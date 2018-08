Mulher ferida em colisão no Marco de Canaveses

António Orlando 25 Maio 2018 às 17:16 Facebook

Um despiste seguido de colisão, ocorrido esta sexta-feira à tarde na Variante à EN211, em Constance, Marco de Canaveses, provocou ferimentos numa mulher.

A vítima, natural da freguesia de Soalhães, foi levada para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel, depois de assistida pelos bombeiros do Marco no local.

A mulher, que conduzia uma carrinha Renault Clio em direção a Penafiel, terá perdido o controlo da viatura que embateu no rail lateral, tendo depois atravessado a via rápida e colidido frontalmente com um Audi Q5 que circulava em sentido contrário. O condutor do Audi saiu ileso do acidente.