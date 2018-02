Mulher ganha 10 mil euros em raspadinha alusiva ao "Ano do Cão" que começa hoje

António Orlando Hoje às 14:49 Facebook

Uma mulher, residente na cidade do Marco de Canaveses, comprou, com um euro, uma raspadinha do "Ano do Cão", alusiva ao novo ano chinês que começa esta sexta-feira e ganhou 10 mil euros.

A felizarda, na casa dos 50 anos "Uma cliente que arrisca na raspadinha de vez em quando e esta manhã, cerca das 9.20 horas, entrou na tabacaria e pediu uma raspadinha do Ano do Cão. O prémio máximo é precisamente os 10 mil euros que acabaria por levar para casa", explicou ao JN, Daniel Teixeira, um dos sócios do Quiosque Tabacaria Dom Carlos.

O estabelecimento que ocupa uma fração do antigo café D. Carlos, no Marco de Canaveses, está aberto há menos de um ano e o prémio de 10 mil euros foi o maior entregue até à data.

Representado pelo cão, o ano 4716 do calendário chinês começa esta sexta-feira na China e em vários outros países do Oriente que também seguem o tradicional calendário, que é diferente do Ocidente. Cada ano é representado por um dos 12 animais que atenderam ao chamamento de Buda para uma reunião.

O ano que se inicia nesta sexta-feira é o do cão e, segundo o horóscopo chinês, é um bom momento para mudar de vida. Neste caso, 10 mil euros dão uma ajuda.