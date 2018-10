Museu Carmen Miranda encerra para obras

António Orlando Hoje às 17:25 Facebook

Twitter

O Museu Municipal Carmen Miranda, em Marco de Canaveses, vai encerrar ao público a partir de quinta-feira, por motivo de obras.

O projeto arquitetónico de remodelação do museu prevê a criação de um polo cultural que abrangerá os atuais edifícios daquele espaço e da Biblioteca Municipal.

O cronograma de intervenção prevê, ainda, a inventariação, consolidação, conservação e restauro do diverso espólio.

Esta intervenção está integrada num conjunto de trabalhos de modernização e valorização do museu, no âmbito de uma candidatura submetida pelo Município do Marco de Canaveses ao NORTE 2020.

"O renovado Museu Municipal Cármen Miranda terá uma forte componente interativa, assente num discurso expositivo inovador, conciliando a tradição e a modernidade, onde as novas tecnologias permitirão a criação de um espaço cultural apelativo, fazendo jus ao património e à identidade marcuense", explica fonte da Autarquia local.