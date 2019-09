Noite Verde encerra programa de verão no Marco de Canaveses

António Orlando Hoje às 17:43 Facebook

A cidade do Marco de Canaveses vai celebrar pela primeira vez a "Noite Verde", evento que terá uma dinâmica semelhante a outras noites temáticas que se fazem um pouco por todo o país, sendo a Noite Branca a mais vulgar.

A escolha daquela cor como mote para a animação noturna simboliza "o verde da paisagem, dos vinhos, a gastronomia [o bazulaque é denominado de verde] e a cor que os próprios marcuenses associam à terra, como disse o estudo para lançar a nova marca, em que justamente predomina o verde", explica Cristina Vieira, presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses.

A iniciativa começa nesta sexta-feira e prolonga-se por todo o fim de semana, com um programa de animação que inclui um desfile de moda, o Festival do Anho Assado com Arroz de Forno, animação com artistas de rua, grupos de bombos e música, Feira de Coletividades, as comemorações do Dia da Freguesia do Marco, entre outras diversões.

A ideia da Noite Verde surgiu por parte dos comerciantes da cidade, numa reunião no início deste ano, em que foram apresentadas várias propostas de estímulo ao comércio tradicional.

A autarquia, entidade promotora da Noite Verde, espera com o evento mobilizar os diversos atores locais. Na organização participam a Junta de Freguesia do Marco, a Associação Empresarial do Marco de Canaveses, a Associação das Coletividades e a Confraria do Anho Assado com Arroz de Forno.

"Dá-nos sempre especial satisfação trabalhar em conjunto com as nossas associações e juntas de freguesia, como é o caso. Contamos também com a adesão dos comerciantes na animação da noite verde, e, claro, que os marcuenses venham, de preferência, vestidos com uma peça de cor verde", acrescenta a autarca.