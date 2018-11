Operário português morre em acidente de trabalho em Espanha

António Orlando Hoje às 12:43 Facebook

Um emigrante em Espanha, natural do Marco de Canaveses, morreu atropelado por um "dumper" em obras da Estrada NA-230, em Sarrigurem, na zona de Pamplona, Espanha.

A vítima, Geraldo Gomes, 52 anos, natural da freguesia de Soalhães, operário da construção civil, era um entusiasta das corridas de atletismo em particular das provas de trail.

Segundo a imprensa local de Navarra, que cita fonte da Polícia Provincial, ontem à tarde os trabalhadores foram ao estaleiro, junto à estrada que leva ao vale de Aranguren e por razões desconhecidas, um veículo do tipo basculante que executava o trabalho de descarga acabou por ferir o trabalhador português.

A vítima ainda foi alvo de manobras de reanimação, primeiro pela patrulha da Polícia Provincial e depois pela emergência médica, mas acabaria por não resistir aos ferimentos. A morte foi declarada no local.

O acidente está a ser investigado Polícia Judiciária do Norte da Polícia Provincial.

A vítima era uma figura muito estimada em Soalhães, local onde criou o Trail Rota das Capelas. "A Freguesia ficou mais pobre, com falecimento do Geraldo Gomes. Ao longo dos anos o Geraldo levou longe o nome da nossa Freguesia e trouxe muitas pessoas a Soalhães através do Trail que criou em parceria com a Junta de Freguesia. O seu empenho e dedicação serão sempre recordados por todos", disse fonte do Executivo da Junta de Freguesia".