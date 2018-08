Praia Fluvial de Bitetos ganhou novo areal

António Orlando Hoje às 16:50 Facebook

A Praia Fluvial de Bitetos, em Várzea do Douro, no rio Douro, foi reforçada com a colocação de mais areia. A medida decorre da articulação entre a Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, a Câmara Municipal de Marco de Canaveses e a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

Há vários anos que os responsáveis autárquicos, câmara e junta, pediam à APDL para repor o areal que foi desaparecendo com as sucessivas cheias de inverno.

A reposição do areal que terminou na manhã desta quarta-feira tem como principal objetivo "criar melhores condições para os banhistas", segundo fonte autárquica.

A operação de colocação de areia foi realizada às primeiras horas do dia, para não causar transtornos aos banhistas.