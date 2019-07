Roubam flores que autarquia colocou para embelezar a cidade

António Orlando Ontem às 22:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Indivíduos andam a roubar floreiras e plantas que a autarquia tem colocado em pontos estratégicos para embelezar a cidade de Marco de Canaveses.

Os roubos começaram com o desaparecimento de árvores e plantas que haviam sido colocadas no início de julho em arranjos de rotundas e agora, na noite de terça-feira, chegaram às floreiras colocadas nas escadarias de acesso ao Largo Sacadura Cabral, edifício da Câmara Municipal. Pelo meio há também registo de floreiras destruídas na Avenida Gago Coutinho, a principal artéria da cidade.

"Alguém, eventualmente incomodado com a nova imagem, mais asseada e florida da cidade, resolveu roubar uma floreira e depenar outras, impedindo, assim, que a comunidade possa usufruir condignamente do espaço, e obrigando-nos a todos, por via da intervenção da Câmara, a pagar o estrago e a reposição", denuncia fonte municipal.

Em comunicado, o executivo da socialista, Cristina Vieira anuncia que vai proceder à elaboração de uma queixa contra desconhecidos, junto das autoridades competentes e do Ministério Público do Marco de Canaveses, disponibilizando o acesso ao registo das câmaras de Vigilância da área do Município, com o objetivo de identificar o/os autores do roubo e atos de vandalismo, por existir "prejuízo para o erário público", procedendo judicialmente contra os identificados autores.

O atual Executivo da Câmara Municipal "jamais compactuará com estes atos, que repudia e condena veementemente, pela vandalização do património e o prejuízo causado ao erário público". Depois de procedermos à substituição do material roubado e danificado, não nos resta senão reprovar veementemente este ato de vandalismo, e dá-lo a conhecer a todos os marcuenses, para que cada um "per se" retire as respetivas ilações", pode ler-se no comunicado.

Além de ter embelezado o espaço publico com flores, a autarquia recuperou e pôs em funcionamento as diversas fontes luminosas que há mais de uma década foram desativas pelo executivo de Manuel Moreira (PSD) que, na ocasião, alegou gastos incomportáveis com a fatura da luz.