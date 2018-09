Secundária do Marco vence concurso que ajuda adoção de baleia em extinção

António Orlando 08 Junho 2018 às 19:17 Facebook

Os alunos da turma 10.º F do curso de Artes Visuais da Escola Secundária de Marco de Canaveses venceram o concurso "BA@School: Mantém o oceano transparente!", no escalão referente ao Ensino Secundário.

O concurso, promovido pela empresa multinacional BA GLASS, pretende consciencializar a comunidade educativa para a importância do vidro, nomeadamente, os benefícios da reutilização.

Os alunos (16) marcuenses ganharam o 1.º prémio com um trabalho coletivo, realizado na disciplina de Desenho A, que, basicamente, consistiu na reutilização de materiais de uso quotidiano, destacando-se de entre estes os frascos de vidro, em número igual ao de alunos da turma, numa tentativa de usar uma linguagem expressiva com poucos recursos.

"Aos frascos foram acrescentados elementos diversos, tendo os alunos dado azo à sua criatividade, havendo apenas como condicionante a ilustração, bi e/ou tridimensional, de uma frase alusiva ao tema do concurso, por frasco", explica Luís Vieira, o docente que coordenou o projeto da turma vencedora.

Para além do concurso em si e da aplicação prática de aprendizagens aferidas na disciplina de Desenho A, este trabalho insere-se no projeto Eco-Escolas, de que faz parte a Escola Secundária do Marco de Canaveses.

Como prémio, a turma visitará as instalações da empresa em Vila Nova de Gaia e esta, por sua vez, fica vinculada a contribuir para a adoção de uma baleia, oferecendo um donativo à Pacific Whale Foundation.

Refira-se que, no espaço de uma semana, este é o segundo prémio nacional obtido por alunos da secundária do Marco de Canaveses. Há oito dias, a turma de Multimédia venceu o Concurso Nacional Imagens Contra a Corrupção. Já a turma de economia está apurada para a final do concurso "No poupar é que está o ganho", que decorrerá no próximo dia 12, na Fundação Dr. Cupertino de Miranda.