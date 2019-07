Sete utentes de centro social feridos em colisão no Marco de Canaveses

António Orlando Hoje às 16:36 Facebook

Uma colisão entre duas carrinhas em Maureles, Marco de Canaveses, deixou esta quarta-feira de manhã sete pessoas feridas.

O acidente ocorreu cerca das 8.50 horas num caminho municipal e envolveu uma carinha de nove lugares com utentes do Centro Social de Carvalhosa e outra de transporte de pão. Os condutores de ambas viaturas escaparam ilesos ao choque.

As vítimas, de Vila Boa do Bispo e Maureles, todas utentes daquela IPSS de Carvalhosa, foram transportadas para urgência do Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Fonte do Centro Social explicou ao JN que, ao início da tarde, as vítimas tiveram alta, sem que tivesse havido necessidade de os familiares e/ou responsáveis pelos utentes os acompanharem no hospital. "Estão já todos no Centro Social. A nossa enfermeira desde a primeira hora do acidente que os acompanhou em permanência", disse José Carlos Coelho, diretor do Centro Social de Carvalhosa.

"Em quase nove anos de atividade no Centro Social nunca tivemos um acidente assim aparatoso e com feridos. Claro que estamos muito expostos a estes riscos. São vários quilómetros que percorremos diariamente para ir buscar a levar os utentes aos mais recônditos lugares. Caminhos estreitos, acessos tantas vezes difíceis, íngremes, mas é lá onde mais precisam da nossa intervenção social", acrescentou José Carlos Coelho.

No local, estiveram 20 elementos dos Bombeiros do Marco de Canaveses, apoiados por seis viaturas. A GNR de Alpendurada tomou conta da ocorrência.