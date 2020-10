Jovem do Marco de Canaveses sem código para ativar a StayAway Covid

António Orlando Hoje às 18:10 Facebook

Uma adolescente do Marco de Canaveses testou positivo à infeção por covid-19, mas não consegue ativar a aplicação StayAway Covid por não lhe ter sido fornecido código.

De acordo com as instruções da aplicação, a StayAway Covid só cumpre o papel de alerta à comunidade se o utilizador introduzir o código que lhe é fornecido com o resultado do teste positivo à covid-19. Acontece que a mensagem enviada pelo Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) para o telemóvel do pai da jovem a dar conta do contágio não tem qualquer código.

Contactado pela família da jovem, o hospital disse que esta teria de contactar a Linha Saúde24 que, por sua vez contactada, remeteu novamente para a unidade hospitalar.

O teste da jovem foi realizado de quarta para quinta-feira e o resultado foi comunicado esta sexta-feira de manhã.

O JN solicitou um pedido de esclarecimento à administração do hospital, mas ainda não obteve resposta.