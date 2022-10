Jovens regressam a centro de desintoxicação uma semana após a fuga

Três jovens, na casa dos 16 anos, estiveram desaparecidas durante cinco dias da ART - Associação de Respostas Terapêuticas de Magrelos, no Marco de Canaveses, uma instituição de recuperação de jovens com problemas de toxicodependências. Foram localizadas em Sintra.

As raparigas haviam desaparecido na noite de 5 para 6 de outubro. "Seis dias após o desaparecimento regressaram ao ART mais magras, algo debilitadas", revelou esta terça-feira de manhã ao JN, Nelson Coelho, responsável pela unidade de Magrelos, localizada na Quinta do Sol, sobranceira ao rio Douro.

As jovens foram localizadas pela GNR em Sintra, relativamente próximo do lugar onde residiam. De regresso à instituição, no Marco de Canaveses, o processo das jovens será alvo de avaliação por parte do Tribunal de Menores. Ao nível da ART - Associação de Respostas Terapêuticas, e de acordo com o regulamento interno, as jovens "irão perder algumas das regalias que usufruíam até aqui" por terem desobedecido às diretrizes do centro de reabilitação.

"Não sendo frequente, esporadicamente há jovens que se ausentam da Quinta do Sol sem autorização, como foi o caso destas jovens. Tudo depende das características dos utentes. Há uns que são mais propensos a este tipo de atitudes do que outros", explica Nelson Coelho.

O ART funciona em regime semi-fechado, em que as saídas do centro têm de obedecer à autorização da direção da instituição.