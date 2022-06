Laginha e Cabrita no "Jazz no Jardim" do Marco de Canaveses

Mário Laginha abre esta sexta feira os concertos do festival "Jazz no Jardim", no Marco de Canaveses. Depois de interrompido à nascença por causa da pandemia, começou em 2019 e só regressa agora para a segunda edição, o Festival conta com um total de três espetáculos, distribuídos por hoje e amanhã, sábado. Além Laginha subirão ao palco, Margarida Madureira e João Cabrita.

Às 21.30 horas, atua o trio de Mário Laginha, que acaba de editar o álbum "Jangada" com o contrabaixista Bernardo Moreira e o baterista Alexandre Frazão. Laginha inspirou-se na obra de José Saramago a "Jangada de Pedra" para dar título ao álbum onde mistura todas as influências musicais.

No sábado, às 18 horas, atua o Margarida Madureira Quintet; este grupo é liderado pela jovem cantora marcuense Margarida Madureira, cuja formação passou pelo Conservatório de Amesterdão.

À noite, às 21.30 horas, toca o saxofonista João Cabrita. Vimo-lo nos Sitiados, nos Cool Hipnoise, a acompanhar Sérgio Godinho, com os Cacique 97, Dead Combo ou Legendary Tigerman. Agora, os holofotes incidem todos sobre si. Trinta (30) anos de carreira assinalados com a estreia a solo que passará agora pelo Marco de Canaveses.

Os concertos terão lugar no jardim municipal, com entrada livre.

Depois da pandemia o Jazz

O "Jazz no Jardim" junta à variedade de estilos dos artistas que vão estar presentes no palco principal, montado no Jardim Municipal, no centro do Marco, a um conjunto de atividades e surpresas para toda a família durante os dois dias de festival.

"É por isso um evento que convida todos a irem ao Marco de Canaveses assistir a uma programação variada com artistas de renome do nosso panorama musical", refere ao JN fonte municipal.

O "Jazz no Jardim" é o primeiro festival de jazz realizado na região.

Programação

Dia 17 de junho:

● 21h30 - Mário Laginha Trio - `Jangada´

Dia 18 de junho:

● 10h00 - Formação Infantil "Música em todo o lado! Saber ouvir com ouvidos de ouvir" com Mariana Vergueiro - público dos 3 aos 6

● 11h30 - Formação Juvenil "Música em todo o lado! Saber ouvir com ouvidos de ouvir" com Mariana Vergueiro - público dos 7 aos 15

● 14h30 - Oficina de Jazz e improvisação com Mariana Vergueiro

● 18h00 - Margarida Madureira Quintet - concert

● 21h30 - João Cabrita - "Cabrita"