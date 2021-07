Mais de 70 pessoas procuram atleta de trail desaparecido em prova

António Orlando Hoje às 11:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram retomadas, esta terça-feira de manhã, as buscas do atleta amador de Trail que desde domingo está desaparecido no Marco de Canaveses.

A operação conta com cerca 75 pessoas entre operacionais e voluntários de todo o país, que procuram Marílio Costa Leite, 49 anos, atleta da equipa "Nós Acreditamos Run Team", de Felgueiras. O desaparecido participava no passado domingo no Trail Rota das Capelas, na Serra da Aboboreira, Soalhães.

As buscas foram retomadas nas proximidades do lugar da Sapeira, a cerca de 2,5 quilómetros da meta, local onde Marílio Leite foi visto pela última vez em competição. Depois de uma busca em locais específicos, designadamente em linhas de água e minas, hoje as buscas estão a varrer toda a área circundante ao trilho.

As buscas estão a ser feitas pelos bombeiros do Marco de Canaveses e de Tondela, estes últimos com uma equipa de cinotécnica, GNR e Proteção Civil e de várias equipas de voluntários.