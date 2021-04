Mais três escolas livres de amianto no Marco de Canaveses  

António Orlando Hoje às 20:18 Facebook

As escolas do 1.º ciclo do Peso em Santo Isidoro e Livração, da Freita, na freguesia do Marco e do Outeiro, em Constance, no concelho do Marco de Canaveses, reabriram esta segunda-feira livres de amianto.

As empreitadas de remoção das placas de fibrocimento, nestes três estabelecimentos, foram dadas por concluídas e os alunos puderam esta segunda-feira regressar às escolas de origem de onde tinham estado ausentes.

Além do confinamento da pandemia da covid-19, as crianças estiveram impedidas de frequentar a escola por causa das obras que incluíram a melhoria das condições térmicas dos edifícios (colocação de novas caixilharias e capoto nas paredes), pinturas e arranjos exteriores.

O investimento ascendeu aos 160 mil euros e é uma fatia de um "bolo" de 345 mil euros, financiados pelo Governo, no âmbito do programa nacional de retirada de amianto nas escolas. A execução do plano contempla ainda obras nas escolas do 1.º ciclo do Casal, em São Lourenço do Douro e do Cabo na freguesia de Maureles e na Escola Básica 2/3 de Alpendorada.

"Até ao final do ano estas últimas obras estarão concluídas o que vai fazer com que 2021 seja o ano de amianto zero em Marco de Canaveses", exulta a autarca socialista.

"É um motivo de orgulho para nós, porque sabemos que estamos a dar um contributo para que, daqui a alguns anos, estas crianças possam ter boas recordações das suas escolas e tenham a possibilidade de ter uma melhor qualidade de ensino. Isso é o que nos motiva e é por isso que cá estamos", garantiu a presidente da Câmara já com um ramo de flores, no regaço, oferecido pela comunidade escolar.

A diretora do Agrupamento de escolas do Marco de Canaveses, Berta Magalhães, fez notar que foi ali, na Escola do Peso, que aprendeu a ler, reconhecendo depois que a intervenção era "desejada, porque é óbvio que tudo o que implique a retirada de amianto dá mais segurança à comunidade escolar".

Já o autarca de freguesia de Santo Isidoro e Livração, Nelson Coelho, considerou esta ter sido a "obra mais importante do seu mandato" autárquico.