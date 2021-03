Marco de Canaveses abre as portas do novo jardim em dia de aniversário

António Orlando Hoje às 00:24 Facebook

Twitter

Partilhar

No dia 31 de março de 1852, a Rainha D. Maria II formalizou o decreto que deu origem a um novo Município, anexando os concelhos de Benviver e Marco de Soalhães, dando origem ao atual concelho do Marco de Canaveses. Centro e sessenta e nove anos depois, a cidade, sede do concelho, abriu as portas ao renovado Jardim Municipal Adriano José de Carvalho e Melo.

Do caderno de encargos da obra realizada nos últimos seis meses, onde foram investidos 293 mil euros, comparticipados em 85% pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), foi realizada a requalificação paisagística e funcional do Jardim Municipal e introduzidas diversas alterações nos três patamares interiores. Uma das mais notadas foi a acessibilidade para cidadãos com mobilidade reduzida.

No edifício existente, as Arcadas foram remodelados, nomeadamente os sanitários, e foram criadas esplanadas contíguas ao passeio "para evitar os desníveis ou ressaltos".

No patamar intermédio, a alteração surgiu ao nível do parque infantil, agora "mais amplo e seguro" e com novos equipamentos de forma a criar mais zonas de brincadeira. E foram instalados bancos de jardim para quem acompanha as crianças. Ainda neste patamar, e tirando partido do palco existente que sobreviveu à remodelação, foi feita a remodelação de todo o espaço com um relvado mais extenso, "para uma melhor utilização e fruição da zona de espetáculos ou atividades que se possam desenvolver no palco", justifica a autarquia.

Nesta remodelação, o ajardinamento foi alterado e substituídas as espécies arbustivas. As árvores centenárias também resistiram à remodelação levada a cabo no âmbito do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU).

O jardim foi ainda dotado DE um conjunto de placas informativas sobre a história do jardim, as espécies botânicas que o compõe e um jogo didático que, através de código ​​​​​​​QR, ensina aos mais novos um pouco da história do concelho ao mesmo tempo que os faz percorrer o espaço.