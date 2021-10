Marco de Canaveses aprova investimentos superiores a três milhões de euros

António Orlando Hoje às 20:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O novo executivo municipal do Marco de Canaveses adjudicou, na primeira reunião do mandato, a empreitada de reformulação e modernização da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Ponte das Tábuas e a obra de adaptação e ampliação da USF do Marco. Os dois investimentos ascendem a um valor global de três milhões e 60 mil euros.

A construção da ETAR da Ponte das Tábuas vai permitir a despoluição de décadas do rio de Galinhas, afluente do rios Ovelha e Tâmega. A atual ETAR, obsoleta, drena o esgoto liquido diretamente para o rio, sem tratamento. As lamas são levadas em cisterna para uma conduta que desagua na ETAR de S. Nicolau.

Segundo o caderno de encargos agora aprovado, revelado pela autarquia, "a empreitada", que vai dotar a ETAR de Ponte das Tábuas "de tecnologia de última geração", prevê a "instalação de condutas de abastecimento de água e coletores de águas residuais, para além da construção de duas Estações Elevatórias de águas residuais". Serão investidos 2 milhões e 660 mil euros, com um prazo de execução de 15 meses. Mas, atendendo ao valor do investimento, a empreitada carece ainda do visto prévio do Tribunal de Contas.

USF vai acolher Centro de Diagnóstico Pneumológico

Além da adaptação e ampliação da USF da cidade, agora adjudicada em reunião de câmara por 400 mil euros, a intervenção, segundo a autarquia marcuense, visa ainda a transferência do Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP), que funciona atualmente na Unidade de Saúde da Feira Nova. O objetivo é "assegurar uma nova centralidade dessa resposta", o que permitirá melhorar a acessibilidade àquela tipologia de cuidados de saúde aos residentes dos concelhos da área de influência do CDP Marco Canaveses (Baião, Resende, Cinfães e Marco de Canaveses), numa população inscrita total de mais de nove mil utentes.

A requalificação da Unidade de Saúde será comparticipada pelo Programa Operacional NORTE 2020, em 85%, ou seja, 340 mil euros, ficando o município responsável pelos restantes 60 mil.

Paralelamente à requalificação do Centro de Saúde do Marco, a Câmara Municipal garante que vai também "adquirir bens e equipamentos para o apetrechamento da USF".