Marco de Canaveses cria cartão do morador e comerciante

A Câmara do Marco de Canaveses aprovou, esta sexta-feira, em reunião do Executivo Municipal, uma alteração ao regulamento do estacionamento na cidade que prevê a criação de dois cartões, um para os moradores e outro para os comerciantes, que os isentam de pagamento do estacionamento automóvel nas áreas de parqueamento pago.

A medida surge depois de os moradores, nomeadamente nas redes sociais, terem contestado a colocação de novos parquímetros que duplicam a área de estacionamento pago na cidade de 250 para 424 lugares, num universo de 1600.

"Para não criar muita mossa aos residentes, só após a publicação em Diário da República do novo regulamento é que nós vamos colocar em funcionamento os novos parquímetros", garantiu Pedro Pinto, vereador com o pelouro do trânsito.

No caso dos moradores, será atribuída por fogo e os seus titulares "terão de fazer prova que não têm garagem ou lugar de estacionamento em garagem e não ter dívidas à autarquia, por exemplo do pagamento dos RSU", exemplificou o vereador. Já no caso dos comerciantes, os cartões serão atribuídos "um por cada estabelecimento comercial até 10% do estacionamento da rua onde o negócio está implementado".

"Não estou confiante que, com este regulamento, se vá resolver o problema do estacionamento. Está provado que a fiscalização é uma das ferramentas mais úteis para cumprimento das pessoas como já aqui foi falado", disse o vereador do PSD, Francisco Vieira.

Para o vereador socialista Mário Bruno Magalhães, a medida vai deixar o estacionamento "na mesma ou pior". "Se os residentes estacionarem o carro durante o dia todo certamente que o estacionamento pago disponível ainda será menor. O que é necessário é que exista fiscalização", advogou o vereador sem pelouro.

O regulamento foi aprovado com quatro votos a favor e três abstenções, estas últimas duas da coligação PSD/CDS e de um do vereador do PS Mário Bruno Magalhães.