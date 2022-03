Marco de Canaveses e Penafiel são os concelhos mais afetados pela tuberculose

Fernanda Pinto Hoje às 08:50 Facebook

O número de casos de tuberculose caiu em 2020, mas Portugal continua a ser o país da Europa Ocidental com taxas de incidência mais elevadas.

Foram registados 1465 casos, o que corresponde a uma taxa de notificação de 14,2 por 100 mil habitantes, diz o último Relatório de Vigilância e Monitorização da Tuberculose em Portugal. No país, Penafiel (59,5 casos/100 mil habitantes) e Marco de Canaveses (56,9 casos 100 mil habitantes) são os concelhos com maior incidência, atribuída à silicose e ao consumo de álcool.

E porque os trabalhadores da indústria da pedra têm um risco acrescido de contrair a doença, desde 2018 que um projeto, que envolve as unidades de saúde pública dos Agrupamentos de Centros de Saúde do Vale do Sousa Sul e do Baixo Tâmega e o Programa Nacional para a Tuberculose, procura reduzir a incidência da doença nas empresas destes concelhos, assim como o controlo da silicose.