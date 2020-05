Marco de Canaveses retoma feiras a partir de 29 de maio

Antonio Orlando Hoje às 00:40 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara aprovou o plano de contingência da Feira do Marco, que determina o levantamento da proibição de realização de feiras no concelho. Suspensas desde a declaração do Estado de Emergência, as feiras realizadas no concelho do Marco de Canaveses vão ser retomadas a partir de dia 29 de maio.

De acordo com o plano de contingência da feira do Marco, os feirantes terão de usar máscara, podendo ser complementado com o uso de viseira e luvas e disponibilizar aos clientes desinfetante das mãos. O atendimento terá de ser efetuado de forma organizada, sendo apenas permitido o atendimento de um cliente por cada vendedor. Os produtos alimentares só podem ser manuseados pelos feirantes e seus colaboradores.

Para os clientes também é obrigatório o uso de uso de máscara, podendo ser complementado com o uso de viseiras e é recomendada a permanência nos recintos da feira apenas pelo tempo estritamente necessário.

"Sabemos da importância que tem para os feirantes, muitos deles marcuenses, o retomar da sua atividade e por isso, depois reunidas a as condições, aprovamos o plano que permite a realização da feira municipal, e agora as juntas de freguesia também farão o seu", diz Cristina Vieira, presidente da Câmara Municipal.

O plano de contingência da feira do Marco vai agora ser enviado às juntas de freguesia onde também se realizam feiras, que têm de aprovar o próprio plano de contingência: Alpendorada, Várzea e Torrão, Bem-Viver, Soalhães e Santo Isidoro e Livração.