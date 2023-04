Marco de Canavezes alarga áreas de estacionamento pago

A Câmara Municipal do Marco de Canaveses vai alargar as áreas de estacionamento pago. A medida entra em vigor a 2 de maio e é justificada pela autarquia como uma medida que visa melhorar a organização do espaço público, garantir a rotatividade dos veículos estacionados e promover uma cidade mais eficiente e acessível.

As vias que passarão a ter parquímetros em funcionamento a partir do dia 2 de maio são: parte da Rua de São Nicolau; parte da Rua Amália Rodrigues; parte da Rua Avelino Ferreira Torres; Travessa Amália Rodrigues; Rua Eusébio da Silva Ferreira; parte da Av. Gago Coutinho; Av. Prof. Dr. Carlos Mota Pinto; Rua 1.º de Maio; parte da Av. Francisco Sá Carneiro.

Pedro Pinto, vereador responsável pelo pelouro da Mobilidade, explica que "a medida necessária resulta da auscultação que fizemos junto de quem faz a sua vida diariamente na cidade, levando em consideração as necessidades e preocupações de alguns cidadãos, sobretudo dos residentes, garantindo sempre lugares gratuitos nas ruas com maior número de habitações".

O vereador garante que a cidade continua a dispor de grandes áreas de estacionamento gratuito e a aplicação de taxas apenas se vai aplicar nas horas de maior afluência", acrescenta Pedro Pinto.

As taxas de estacionamento aplicam-se nos dias úteis das 8.30 horas às 19 horas e aos sábados das 8.30 horas às 13 horas.