Marco iniciou processo de digitalização do Arquivo Municipal

A Câmara do Marco de Canaveses está a proceder à transição dos registos em papel para o formato digital de todo o Arquivo Municipal. O processo de desmaterialização documental, iniciado há um ano com a contratação de um Técnico Superior, conta já com a digitalização de cinco mil processos e mais de 600 requisições.

Com o objetivo de tornar as práticas de gestão administrativa e legislativa mais eficientes, transparentes e sustentáveis, a Autarquia marcoense explica que investiu cerca de 42 mil euros no equipamento de digitalização, que permite, igualmente, a eternização do documento, já que o mesmo deixa de ser manuseado e de sofrer riscos acrescidos de deterioração, ficando preservado para a posteridade.

O acervo documental do Município do Marco de Canaveses está a funcionar no Edifício dos Serviços Técnicos, num espaço composto por um gabinete técnico e um depósito documental, constituído por duas salas, e a sua reprodução e difusão digital "está a ser dinamizada por uma equipa específica, cujo trabalho permite uma maior rapidez de acesso aos vários serviços municipais".

"Com a digitalização de todo o Arquivo Municipal, os serviços irão funcionar de forma mais rápida, económica e sustentável, ao substituirmos os processos em papel por processos eletrónicos, que não exigem impressão, nem papel nem transporte, por exemplo" explicou a presidente do Município do Marco de Canaveses, Cristina Vieira.

Cristina Vieira referiu ainda que desde a contratação de um técnico de arquivo, há um ano, "já foram catalogados cerca de cinco mil processos e mais de 600 requisições, graças ao excelente trabalho dos técnicos que entenderam a importância deste serviço e têm trabalhado afincadamente para o conseguir. Esse é um projeto que significa um grande avanço para a Câmara Municipal e que é o futuro de todo o serviço público", completou a presidente.

A transição dos registos em papel para o formato digital "é um dos objetivos centrais" do Arquivo, num processo dado como desmaterialização documental e que deixa a comunicação mais acessível aos próprios serviços e, por conseguinte, ao público em geral, para consulta digital, através de uma plataforma eletrónica. "Num futuro próximo, vai ser possível aceder diretamente aos processos que constam no vasto espólio documental municipal através de um simples clique na Internet", acrescenta a autarca marcoense.