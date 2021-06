Ministro dá aval à estratégia de habitação do Marco no valor de oito milhões de euros

António Orlando Hoje às 20:19 Facebook

O Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) vai colaborar com a Câmara do Marco de Canaveses no investimento de oito milhões de euros para dar corpo à Estratégia Local de Habitação (ELH).

O plano da ELH do Marco de Canaveses compreende a construção de raiz de 64 fogos, em terrenos municipais. O programa de investimento prevê, também, a reabilitação e reconversão de sete antigas escolas e três antigas casas da CP, para uso habitacional e arrendamento acessível, o que resultará em 22 novas habitações, em vários pontos do concelho, "com vista a promover a fixação da população das famílias e jovens das freguesias de origem", no caso de Bem Viver, Marco, Penhalonga, Paços de Gaiolo, Santo Isidoro e Livração, Soalhães e Várzea de Ovelha e Aliviada. Nesta particular está previsto um investimento de 1200 milhão de euros.

Vão, ainda, ser reabilitadas todas as habitações dos bairros municipais dos Murteirados e Talegre, num total de 78 fogos cujo investimento estimado é de 2500 milhões.

A assinatura do acordo foi apadrinhada pelo ministro da Habitação, Pedro Nuno Santos, que fez o já habitual "mea culpa" quando visita o país real: "Durante décadas, o Estado divorciou-se daquela que é a sua função em matéria de habitação. Deixamos este esforço para as autarquias, quase sozinhas, para dar respostas às necessidades da população".

Assim, para combater uma realidade ao fim destas décadas, e que se comprovou "de forma mais dura que o mercado não conseguiu corresponder às necessidades da nossa população", o governante explicou que o Estado decidiu aliar-se às autarquias para resolver o problema de "milhares de cidadãos que vivem em situação de defunta dignidade, mas temos também de forma crescente a população de rendimentos intermédios. Já não são só os mais carenciados com grandes dificuldades no acesso à habitação", apontou o ministro, justificando desse modo o acordo que acabara de ser celebrado.

A ELH do Marco, que tem um plano a seis anos (2021-2026), "arranca no imediato" com a requalificação de duas antigas escolas e respetivos jardins-de-infância de Lordosa e de S. Salvador, em Soalhães, que vão dar lugar a sete habitações.

"Em seis anos, a solução habitacional do concelho vai passar de 80 respostas para 183, um aumento de 130 por cento que irá beneficiar 365 marcuenses", sublinhou Cristina Vieira, Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses.