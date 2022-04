Motociclista de 22 anos morre em choque com camião no Marco de Canaveses

Mónica Ferreira Hoje às 15:33, atualizado às 18:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Um jovem de 22 anos morreu depois de ter sofrido ferimentos graves na sequência da colisão entre a moto que conduzia e um veículo pesado, ocorrida na manhã de sábado, na freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles, em Marco de Canaveses. Nuno Rocha ainda foi transportado com vida para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na manhã deste domingo.

Nuno Rocha estava emigrado em França há cerca de dois anos, onde trabalhava na construção civil, e ontem regressou à sua freguesia natal, em Luzim e Vila Cova, no concelho de Penafiel, para passar o fim de semana. Ao fim da manhã, pegou na moto e dirigiu-se para o concelho vizinho do Marco de Canaveses, para visitar a namorada.

No trajeto, a moto conduzida pelo jovem colidiu com um camião, na freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles. Com a violência do embate, o jovem motociclista ficou ferido com gravidade. Foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa e transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, onde faleceu na manhã de hoje.

Nuno Rocha era natural da freguesia de Luzim e Vila Cova, no concelho de Penafiel, onde moram os pais e uma irmã mais velha.