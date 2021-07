Motociclista gravemente ferido após colisão em Marco de Canaveses

António Orlando Hoje às 19:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Um ferido grave é o resultado de uma colisão rodoviária que ocorreu na tarde deste sábado na EN108, no lugar do Pinheirinho, freguesia de Sande e Penhalonga, no concelho do Marco de Canaveses. O alerta foi dado cerca das 16 horas.

A vítima, um motociclista de 37 anos, de Sande, sofreu fraturas nos membros superiores e inferiores e vários hematomas na cabeça. "Os ferimentos, apesar de graves, não terão colocado em perigo a vida da vítima, atendendo a que nenhum dos órgãos vitais terá sido atingido, exceção feita à cabeça, mas aí a presença do capacete terá evitado males maiores'', explicou, ao JN, uma fonte que participou nas operações de socorro.

Depois de socorrida no local, pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, a vítima foi levada pela ambulância da Cruz Vermelha da Feira Nova para o Hospital de S. João, no Porto.

A GNR de Alpendorada tomou conta da ocorrência.