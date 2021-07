Mulher morre em despiste no Marco de Canaveses

António Orlando Hoje às 01:09 Facebook

Uma mulher com cerca de 70 anos morreu esta sexta-feira na sequência de um despiste de um automóvel, em Marco de Canaveses. O acidente ocorreu durante a tarde na rua da Espinheira, em Avessadas.

No veículo seguia, ainda, o marido da vítima mortal, também com cerca de 70 anos, que ficou com ferimentos ligeiros, indicou fonte dos Bombeiros do Marco de Canaveses.

No local, estiveram nove operacionais dos Bombeiros do Marco de Canaveses, apoiados por três viaturas, e a equipa da Viatura Médica da Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa. O homem foi transportado para urgência do Hospital Padre Américo, em Penafiel.

As causas do despiste são desconhecidas. A GNR tomou conta da ocorrência.