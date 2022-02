Música às Voltas e Quadrados nas ruínas do Freixo

Estação Arqueológica no Marco tem desde ontem uma peça musical que pode ajudar a atrair visitantes

A configuração do casario da época da ocupação romana no nosso país inspirou José Tiago Baptista, compositor, e Manuel Brásio, diretor artístico, a fazerem a "História de Quadrados e Círculos", uma peça musical que foi "exibida" este sábado pela primeira vez na Estação Arqueológica do Freixo (cidade romana de Tongobriga), no Marco de Canaveses.

À estreia da peça, no âmbito da iniciativa Sons de Bolso, promovida pela Interferência - Associação de Intervenção na Prática Artística, compareceram familiares e amigos dos artistas e a diretora da Estação Arqueológica do Freixo (EAF) que, de auscultadores nos ouvidos, escutaram a obra que remete para a configuração das casas de Tongobriga, que estão a ser desenterradas pelos arqueólogos desde meados da década de 80 do século passado.