Noite Verde no Marco de Canaveses com animação fora de horas para desespero dos moradores

A cidade do Marco de Canaveses está em festa com a realização da Noite Verde, iniciativa promovida pela autarquia de 16 a 18 de setembro, mas a agitação noturna está a desagradar alguns moradores. Queixam-se de barulho ensurdecedor a altas horas da madrugada que os impede de descansar, denunciam.

A Noite Verde, verdadeiramente dita, está marcada para esta noite de sábado, porém, o conjunto de atividades associadas ao evento tem animado a cidade desde a noite da passada quinta-feira, com a abertura da feira dos petiscos e do vinho verde. Progressivamente, o centro da cidade foi tomado pelos empresários noturnos que espalharam bares (balcões de venda de bebidas) e cabines de Dj´s em diversos arruamentos da urbe, prolongando a festa noite dentro.

Joana Coelho, moradora na rua Dr. Queirós Ribeiro, teme o pior para esta noite de sábado. Contou ao JN que, "às 2 horas" era visível a atividade de alguns dos bares instalados nas baias do estacionamento e audível a música debitada pela cabine de DJ.

PUB

O JN procurou uma posição da Câmara do Marco de Canaveses, o que até agora não foi possível.

Este tipo de queixas são recorrentes no Marco de Canaveses desde que, há cerca de uma década, a autarquia permitiu a abertura sucessiva de bares na área envolvente aos Paços do Concelho. Com o avolumar de queixas, a autarquia fez aprovar um novo regulamento do comércio, mas o certo é que as queixas continuam.

"Durante todos estes anos temos batalhado para que possamos descansar após um dia de trabalho, mas até agora sem êxito. Esta situação já foi reportada à Câmara Municipal de Marco de Canaveses e também à Guarda Nacional Republicana, que nada fazem em defesa dos nossos direitos", denuncia Joana Coelho.

O novo regulamento dos horários do comércio foi aprovado a 25 de maio pelos órgãos autárquicos mas só agora entrou em funcionamento por questões legais (comerciantes tinham 60 dias úteis para se adaptarem ao novo regulamento). Os novos horários do comércio noturno definem que os cafés e similares podem estar abertos até à uma hora da manhã, os bares podem funcionar até às 3 horas da madrugada e as discotecas e danceterias até às 6 da manhã. "Para contornar a limitação do horário, os empresários alteraram o registo da atividade económica. Os cafés passaram a bares, e os bares a discotecas, mas sem pista de dança", explicou uma fonte ao JN. Este expediente deixou a GNR sem margem de atuação, acrescentou a fonte.