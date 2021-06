O mar começa na sarjeta. Alunos pintam mensagens de alerta

António Orlando Hoje às 21:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Alunos da Secundária do Marco pintaram as sarjetas das águas pluviais, na via pública, com mensagens de alerta à preservação do Oceano como fonte de vida essencial.

Sendo os rios parte do "alimento" do ciclo da água que desaguam nos Oceanos, a comunidade estudantil da Escola Secundária do Marco de Canaveses, ao abrigo do programa Eco-Escolas, decidiu pintar as sarjetas com mensagens ambientais em defesa da despoluição dos rios em proteção do mar. "Fiz uma série de propostas aos alunos e eles escolheram esta devido à existência aqui na cidade de uma praia fluvial e de espaços de lazer, cujas águas estão todas poluídas", explica Márcia Luças, professora de Artes na Secundária do Marco.

"Esta atividade foi interessante para sensibilizar a população que devemos proteger o ambiente, as águas, para podermos ter uma vida normal. É só isso que queremos, uma vida normal", atalha Érica Pereira, aluna da turma 9º B.

As pinturas que se estenderam a outras escolas do concelho, e a recolha de lixo, no caso da Secundária, decorreram à porta da escola e junto à Estação de Tratamento de Águas Residuais de S. Nicolau, no rio Tâmega.

"O que nos motivou foi a existência de duas praias na cidade e o facto de não podermos usufruir delas por causa da poluição das águas", acrescenta a jovem Érica.

Em suma, a colega Lara Martins sublinha: "ajudar o planeta, tornando-o num lugar melhor para que possamos usufruir dele".

O Dia Mundial dos Oceanos é celebrado anualmente a 8 de junho e pretende lembrar a importância dos oceanos no nosso quotidiano, enquanto "pulmões do planeta".

PUB

Este dia é assinalado por muitos países, especialmente depois da Conferência sobre o Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro em 1992.

Todos os anos a celebração deste dia é acompanhada por um evento temático. Em 2021, o tema é "The Ocean: Life and Livelihoods" e faz alusão ao Oceano como fonte de vida essencial.

Foi proclamado o Dia Mundial dos Oceanos através da Resolução 63/111 adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas de 5 de dezembro de 2008.