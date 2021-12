Obras durante um ano na Escola Básica 2,3 de Alpendorada

António Orlando Hoje às 14:30 Facebook

Já arrancou a empreitada de requalificação da Escola Básica 2,3 Alpendorada, no Marco de Canaveses. Construído há 35 anos, o estabelecimento de ensino nunca foi alvo de obras de manutenção ou requalificação.

A empreitada tem um custo de um milhão e 700 mil euros e, na melhor das hipóteses, só estará concluída dentro de um ano. Deste modo, as obras de requalificação do parque escolar da EB2,3 Alpendorada vão decorrer durante o tempo de aulas ao longo de três períodos escolares.

A presidente da Câmara do Marco de Canaveses, Cristina Vieira, garante que a autarquia está a trabalhar com o empreiteiro na elaboração de um plano que minimize ao máximo os transtornos na comunidade escolar. De igual modo, estão a ser estudadas alternativas ao pavilhão da escola da EB2,3 (será demolido e construído um novo) para que a Associação Recreativa e Cultural de Alpendorada (ARCA), a habitual utilizadora do espaço no período pós-aulas, possa realizar os treinos e jogos da equipa feminina de andebol.

Obra reivindicada há 20 anos

A requalificação da EB2,3 de Alpendorada tem sido reivindicada há mais de duas décadas. Há salas de aula localizadas em edifícios pré-fabricados, o que não se coaduna com os mínimos exigíveis, designadamente, ao nível de condições de segurança.

A empreitada agora iniciada prevê, nomeadamente, a "execução das redes de infraestruturas prediais, pinturas, melhoramentos ao nível do conforto e a requalificação dos pavimentos exteriores", pode ler-se no caderno de encargos.

"Esta é uma intervenção necessária face ao seu estado de degradação e aos materiais existentes, nomeadamente na cobertura de fibrocimento, que já foi previamente retirada, nas caixilharias sem condições de corte térmico, nos muros de vedação, entre outras intervenções", sublinhou a autarca.

A empreitada prevê, igualmente, a instalação de uma sala destinada a crianças e alunos com necessidades educativas especiais, com casas de banho de apoio, uma sala de Snoezelen (espaço multissensorial que tem como objetivo a estimulação sensorial e a diminuição dos níveis de ansiedade e de tensão) e a reconstrução dos muros de vedação - uns já ruíram, outros ameaçam cair a qualquer momento.

A requalificação total da escola é, para o presidente da Associação de Pais, Luís Guedes, "um contributo para uma melhor educação das nossas crianças", e para a diretora do Agrupamento, Fátima Dias, "um dia histórico". O autarca de freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, Domingos Neves, lembra que "as obras para esta Escola já foram pedidas há mais de 20 anos". "Estou expectante que daqui a algum tempo a obra esteja pronta", disse.