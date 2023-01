Preço da água e saneamento aumenta 19% no Marco de Canaveses

O preço da água e recolha de saneamento no concelho do Marco de Canaveses vai aumentar 19%. A atualização tarifária com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2023 foi aprovada em reunião de Câmara com quatro votos a favor do Executivo PS e de três votos contra dos restantes Vereadores (dois da coligação PSD/CDS e um independente).

Quem até agora pagava 20 euros (custo médio despendido por uma família com um filho) da fatura de água e saneamento passa a pagar 23,80 euros por mês.

Há quem considere o aumento desmedido face à crise financeira que está a sufocar muitas famílias mas, ainda assim, a Presidente de Câmara diz que o valor da atualização proposto pela concessionária "Águas do Marco" (AdM) foi de 36%. "O Município não aceitou o valor proposto e contrapôs uma redução do aumento para cerca de metade - 19,11% - em resultado de uma avaliação técnica rigorosa aos custos da empresa, e mediante as condições do contrato existente, o que acabou por ser aceite", explica Cristina Vieira, autarca local.

Bruno Magalhães, vereador independente após ter sido desapossado da vereação do PS, fala em "aumento brutal" e que a redução de 19% anunciada pela Câmara "é empurrada para o plano de reequilíbrio financeiro da concessão, onde será paga com juros". Já o PSD, principal partido da oposição, considera o aumento "um grave ato de deslealdade aos marcuenses".

Processo judicial entre autarquia e concessionária

A concessão das AdM por um período de 35 anos, rubricada em 2004, tem-se revelado problemática. Os passivos ambientais, além de não serem resolvidos, foram-se agravando. Nos 19 anos de concessão já decorridos, as taxas de cobertura das redes de água e saneamento tiveram um crescimento anémico.

A reduzida cobertura das redes, que atualmente serve metade da população, está relacionada com um diferendo judicial espoletado em 2007 pela Modificação Unilateral do Contrato de concessão (MUCC) levado a cabo pela Autarquia para dessa forma baixar o preço das taxas de água e saneamento, à data as mais caras do país.

Agora com a negociação do tarifário para 2023 as partes em contenda - Câmara e AdM - assinaram um "Memorando de Entendimento" onde se comprometem a requerer a suspensão do Processo Judicial, em fase de recurso no Supremo Tribunal Administrativo, cuja fatura da condenação a pagar pelo Município já vai em 30 milhões de euros (16 milhões pela condenação + juros já vencidos). É também assumida a negociação para reposição do equilíbrio financeiro da concessão que havia sido afetada pela MUCC.