Presidente da Câmara e vereador em diálogo azedo

"Barbaridades", "ignorância" e "falta de educação" voltaram a fazer parte do léxico das reuniões do Executivo na Câmara do Marco de Canaveses. A presidente Cristina Vieira e o vereador socialista Bruno Magalhães, ambos socialistas, envolveram-se em acesa discussão a propósito de uma decisão do Tribunal de Contas.

O verniz estalou, na última reunião de da Câmara do Marco de Canaveses, entre a presidente Cristina Vieira (PS) e o vereador socialista Bruno Magalhães, a quem, recentemente, a autarca retirou todos os poderes e pelouros. Expressões como "ignorância", "barbaridades" e "falta de educação" voltaram a fazer parte do léxico das reuniões.

Os ânimos exaltaram-se entre os dois socialistas por causa da decisão do Tribunal de Contas (TC) que devolveu à Câmara o pedido de visto prévio ao negócio da compra, para património municipal, das antigas instalações da Fábrica Eletro Moagem por 1, 7 milhões de euros.