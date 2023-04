Projeto junta 11 aldeias e 40 coletividades do Douro, Tâmega e Sousa

António Orlando Hoje às 18:55 Facebook

O projeto "Aldear", promovido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Douro, Tâmega e Sousa, que decorre até 25 de junho, quer manter comunidades ativas e preservar saberes, sabores e ofícios. Em cada encontro, os aldeeiros são convidados a fazer um percurso artístico, a participar em oficinas de artes e sabores e a assistir a um espetáculo comunitário. Até 25 de junho há eventos ao domingo.

"Quando entramos no refrão, entramos a correr" explica, com detalhe, Madalena Gonçalves, da Burilar - coletivo multidisciplinar que atua na área da mediação de públicos através de processos criativos. A dica musical era dirigida a quatro mulheres e três homens que compõem o Grupo Coral da Paróquia de Santa Maria de Maureles e que ensaiavam para a participação no segundo capítulo da iniciativa Aldear´23, promovida pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Douro, Tâmega e Sousa.

A música, escrita por Carlos A. Correia, chama-se "Coração d´Oiro" e fechou o evento Aldear, realizado no passado domingo, na aldeia de Maureles, no concelho do Marco de Canaveses.