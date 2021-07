Seis feridos em colisão entre carro e camião no Marco de Canaveses

JN/Agências Hoje às 22:52 Facebook

Seis pessoas ficaram feridas durante a tarde desta quinta-feira, na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e um pesado, no Marco de Canaveses, no distrito do Porto, informou à agência Lusa a proteção civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, os feridos são considerados leves e foram transportados para o Hospital de Penafiel.

Pelas 22.20 horas, segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), encontravam-se ainda no local, na freguesia de Vila Boa de Quires e Maureles, 16 operacionais e oito veículos.

O alerta para o acidente foi dado às 19.32 horas, de acordo com a ANEPC.