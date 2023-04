Sofreu queda de três metros em acidente de trabalho no Marco de Canaveses

Um homem de 53 anos ficou ferido com gravidade depois de sofrer uma queda de cerca de três metros, ocorrida ao final da tarde desta segunda-feira, à face da rua Reymão Nogueira, em Rio de Galinhas, Marco de Canaveses.

A vítima estaria a dar apoio na descarga de guias de betão armado de um camião para um desaterro, quando, por razões desconhecidas, ter-se-á desequilibrado e caído de costas, desamparado, batendo com a cabeça numa das guias.

Assistido pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, o homem foi encaminhado numa ambulância dos Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses para a urgência do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.

O alerta foi dado pelas 19.20 horas. A GNR tomou conta da ocorrência.