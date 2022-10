Vereador quer tirar Partido à presidente de Câmara do Marco

Eleições para a Concelhia do Partido Socialista do Marco de Canaveses estão marcadas para este sábado, 8 de outubro, e prometem ser das mais concorridas de sempre.

Cristina Vieira, atual presidente da Câmara do Marco de Canaveses é recandidata ao cargo de Presidente da Comissão Política Concelhia do PS/Marco pela Lista A e Mário Bruno Magalhães é candidato pela lista B.

Os dois socialistas estão desavindos e uma das causas das desinteligências entre ambos é precisamente o ato eleitoral interno de sábado.

PUB

Cristina Vieira alegando deslealdade política, há cerca de um mês, retirou ao seu vereador Mário Bruno Magalhães todos os poderes que lhe tinha atribuído, assim como a vice-presidência do atual mandato autárquico. Na ocasião, o vereador falou em represália por ter anunciado a candidatura à Comissão Política Concelhia (CPC) do PS/Marco.

Cristina Vieira é recandidata ao 3º e último mandato à frente da concelhia, o que, na prática, em caso de vitória, implica que a autarca não se poderá candidatar ao órgão dentro de dois anos para gerir a CPC que terá a seu cargo o processo autárquico de 2025. Este, é pois o pomo da discórdia entre os dois socialistas ambos com ambições políticas. Para o ato eleitoral de sábado, a autarca conta com o apoio dos presidentes de junta, alguns já expressos nas redes sociais e o legado de, sob a sua liderança, o PS ter conquistado a Câmara do Marco de Canaveses, o que até então nunca tinha acontecido.

Na Lista B, Mário Bruno Magalhães conta reunir o apoio dos socialistas descontentes com a atual gestão de Cristina Vieira na CPC, que, em alguns casos, não terá correspondido às expectativas individuais de alguns militantes socialistas em detrimento "de quem nunca foi socialista". Aliás, nas hostes PS há quem critique Cristina Vieira por "fazer do PS uma barriga de aluguer a servir os interesses particulares de alguns", acusam. Uma dessas vozes é Samuel Vieira, ligado ao sindicalismo, que chegou a admitir avançar com a sua candidatura à CPC, mas que acabou por desistir e integrar a lista B de Mário Bruno Magalhães.

No âmbito das eleições internas do PS/ Marco será também eleita a coordenadora das Mulheres Socialistas do Marco de Canaveses. Também aqui há duas candidaturas: Marlene Teixeira pela Lista A e Alzira Monteiro pela Lista B.