Costa foi informado sobre o fecho da refinaria de Matosinhos no dia 18

José Silva, da Galp, disse, esta terça-feira, na reunião da Câmara Municipal, que o primeiro-ministro António Costa foi informado sobre a decisão do fecho da refinaria de Matosinhos no "dia 18 de dezembro".

"No 18 de dezembro houve reunião da administração da Galp. No dia 18, comunicámos ao primeiro-ministro. Foram informados os ministros da Economia e do Ambiente", adiantou José Silva, lembrando que o anúncio do encerramento foi depois publicado no site CMVM e que, esta terça-feira, houve uma reunião com a Comissão de Trabalhadores.

"Os clientes da Galp estão com as suas necessidades garantidas. Em 2021 acontecerá o fim da produção, depois segue-se o desmantelamento e as questões ambientais, que durará entre três a cinco anos", esclareceu.

"Não é uma decisão reversível. É uma decisão tomada e fechada", reforçou. "Não existe nenhum projeto de refinação de lítio para Matosinhos. Existe é um estudo de cadeia de valores das baterias", referiu.

Sobre o destino a dar aos trabalhadores, juntou que "poderá haver necessidade de fazer parcerias e solicitar apoios para encontrar soluções", completou.

Para a Galp, o fecho da refinaria em Matosinhos "não prejudica o interesse nacional".