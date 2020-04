Mais uma morte por Covid-19 no Lar do Comércio de Matosinhos

JN/Agências Hoje às 21:34 Facebook

O Lar do Comércio de Matosinhos registou, esta terça-feira, mais uma morte por Covid-19 no mesmo dia em que o número de infetados subiu de 85 para 90.

Sem revelar a idade nem o género de mais uma vítima mortal do novo coronavírus naquela instituição, fonte da Unidade de Saúde Local (ULS) confirmou que a morte ocorreu no Lar do Comércio de Matosinhos.

Acrescentou a fonte ter, também, o "número de infetados subido de 85 para 90".

Para além do óbito registado, esta terça-feira acrescentou a fonte, "quatro dos doentes foram conduzidos à ULS para serem reavaliados", depois de "todos os infetados terem sido avaliados hoje, no lar, por equipas médicas da ULS".

O vereador da Proteção Civil da Câmara de Matosinhos, José Pedro Rodrigues, revelou na segunda-feira à Lusa que, "além dos 60 utentes positivos, havia 25 trabalhadores da instituição infetados", não divulgando, contudo, o número de mortos por Covid-19 no Lar do Comércio de Matosinhos.

Também contactada pela Lusa, fonte da instituição não adiantou números atualizados depois de, na sexta-feira, ter dado conta de quatro mortes por Covid-19 e duas por causas então indeterminadas.

No domingo, os Bombeiros de Matosinhos, Unidade de Saúde Pública e Segurança Social procederam à separação dos utentes contagiados dos restantes, numa resposta a um pedido de auxílio dos próprios responsáveis da instituição.

Também no domingo, a assessora do Lar do Comércio anunciou a sua demissão do cargo, alegando ter havido "clara omissão, grave, de factos e números de infetados e mortes pela Covid-19, pela direção da instituição".

O primeiro caso positivo foi detetado no Lar do Comércio de Matosinhos em 12 de abril.

Segundo o relatório de situação divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), o concelho de Matosinhos mantém o número de infetados (1.017) verificado na segunda-feira.

Portugal contabiliza 948 mortos associados à Covid-19 em 24.322 casos confirmados de infeção.