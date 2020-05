28 utentes com teste negativo à covid-19 regressaram ao Lar do Comércio

JN/Agências Hoje às 18:24 Facebook

Os 28 utentes do Lar do Comércio, em Matosinhos, levados para uma instituição de Gaia enquanto este era descontaminado, regressaram esta quarta-feira, depois de terem sido novamente testados e dado negativo à covid-19, adiantou à Lusa fonte da direção.

Estes utentes foram transferidos, a 14 de maio, para o Centro de Imunointervenção da Cruz Vermelha Portuguesa em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, não porque haviam testado positivo, mas por serem dependentes e precisarem de cuidados de saúde que a instituição não podia prestar por falta de meios humanos.

Antes de regressarem a Matosinhos, estes idosos foram novamente testados, tendo todos dado negativo à covid-19.

Além destes, quatro dos 11 utentes que foram acomodados no Centro de Apoio Comunitário de Matosinhos, infetados pelo novo coronavírus, estão recuperados, regressando igualmente até ao final do dia ao Lar do Comércio.

O Lar do Comércio, que regista 23 mortes por covid-19, tem mais 20 utentes no Hospital Militar do Porto, 19 dos quais infetados com o novo coronavírus.