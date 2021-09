Acidente com três carros condiciona trânsito na A28 em Matosinhos

JN Hoje às 22:23 Facebook

O trânsito está congestionado nos dois sentidos da A28, em Matosinhos, perto da ponte de Leça, devido a um acidente que ocorreu um pouco antes das 22 horas deste sábado. Devido aos detritos que foram projetados para o sentido contrário, gerou-se um grande aparato.

Segundo informações fornecidas ao JN pelo Destacamento de Trânsito da GNR do Porto, o acidente deu-se no sentido Norte-Sul, estando os carros envolvidos a ocupar as duas faixas mais à esquerda.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Matosinhos-Leça, estão envolvidos três carros e não há pessoas encarceradas. Do acidente terão resultado três feridos ligeiros.

Na direção oposta, o trânsito está também a circular com dificuldades devido à paragem de outros carros, muito provavelmente por causa de detritos que saltaram para o lado contrário.

O acidente aconteceu no troço entre a Exponor e a ponte.