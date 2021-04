Alfredo Teixeira Hoje às 10:51 Facebook

Uma colisão entre duas viaturas causou, na manhã desta terça-feira, dois feridos ligeiros e está a condicionar o trânsito na A28, no sentido Porto/Vila do Conde, na zona do Freixieiro.

De acordo com a BT do Porto, o acidente aconteceu junto à saída para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro. A via mais à esquerda está cortada, condicionando a circulação rodoviária.

O alerta foi dado pelas 8h50 e a prestar socorro no local estão os Bombeiros de Matosinhos/Leça e uma ambulância do INEM.