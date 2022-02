Acidente faz um ferido grave em Leça da Palmeira

Delfim Machado Hoje às 23:02, atualizado às 23:23 Facebook

Um acidente entre um automóvel e um camião fez um ferido grave, esta terça-feira à noite, em Leça da Palmeira, Matosinhos. A GNR está a investigar.

O alerta para os Bombeiros Voluntários de Matosinhos - Leça foi dado às 21.55 horas, de acordo com fonte da corporação. Em causa está "um choque entre um ligeiro de passageiros com um pesado de mercadorias", disse a mesma fonte, ao JN.

Da colisão resultou um ferido grave que foi transportado pelos bombeiros para o hospital. O acidente aconteceu na A28, junto ao centro comercial MAR Shopping Matosinhos, no sentido Porto - Viana do Castelo (Sul - Norte). Pelo que foi possível apurar, o automóvel de marca Mini bateu na parte traseira do camião.

Os Bombeiros Voluntários de Matosinhos - Leça mobilizaram duas ambulâncias e quatro elementos para o socorro. No local esteve ainda a GNR e o trânsito esteve condicionado durante cerca de uma hora e meia, apenas com a faixa da esquerda disponível enquanto os meios de socorro prestavam assistência à vítima.

O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR está a investigar as causas do aparatoso acidente.