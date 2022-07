Ainda não há data para intervenção geral na ponte móvel de Leixões

O projeto está a ser revisto, o concurso deverá ser lançado este ano, mas continua sem haver uma data prevista para o início da intervenção geral na ponte móvel de Leixões, entre Leça da Palmeira e Matosinhos, que tem tido avarias frequentes.

Está prevista uma intervenção geral na ponte móvel de Leixões, que une Leça da Palmeira a Matosinhos, para corrigir as deficiências que foram detetadas no relatório elaborado pelo Instituto da Ciência em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI). Mas, apesar de anunciada, ainda não há uma data prevista para o arranque da empreitada. Enquanto isso, continuam a ser feitos "trabalhos de manutenção" pontuais, que encerram temporariamente a travessia, aumentando a insatisfação dos utilizadores.

A última paragem forçada aconteceu no mês passado, para ser reparado um cilindro. As pessoas voltaram a ter de usar autocarros para fazer a ligação entre as margens, além do trânsito na A28 ter aumentado, por conta do desvio automóvel.