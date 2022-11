Alunos das escolas de Matosinhos criam ilustração para a conserveira Pinhais

JN Hoje às 15:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Até quinta-feira, 24 de novembro, cerca de 100 alunos de cinco escolas matosinhenses, com idades entre os 7 e os 14 anos, participam no concurso de desenho "O Sabor é o Nosso Norte", na Conserveira Pinhais. Terão como objetivo criar uma ilustração única para a edição limitada das históricas conservas da Pinhais.

Os estudantes farão uma visita pela fábrica e pelo novo museu vivo da conserveira. Com base nesta experiência, e noutros símbolos que caracterizam o Norte, terão como objetivo criar uma ilustração.

O concurso é uma das atividades destinadas à comunidade local integradas na "Europa na minha região", uma iniciativa conjunta da região e da Comissão Europeia, a acontecer no Norte até 10 de dezembro.

PUB

Esta atividade conta com a participação de estudantes da Escola Básica do Estádio Do Mar, da Escola Básica Maria Manuela de Sá, da Escola Básica do Godinho, da Escola Básica da Ermida e da Escola Básica de Amorosa, todas no município de Matosinhos.

A ilustração vencedora será escolhida por um júri composto por representantes da conserveira e da região. Será anunciada durante um almoço comemorativo para associações e organizações locais, a realizar na Pinhais no dia 3 de dezembro, em que serão distribuídos exemplares desta edição limitada das conservas.

Sob o lema "O Sabor é o Nosso Norte", a "Europa na minha região" debruça-se sobre dois locais emblemáticos: o Mercado do Bolhão e a Conserveira Pinhais, que foram recentemente transformados graças ao apoio da Região Norte e da União Europeia.

No Bolhão, no Porto, até quarta-feira, e entre os dias 29 e 1 de dezembro, serão criadas oficinas para estudantes, dedicadas à alimentação saudável, com a ajuda de chefs da nova cozinha do mercado portuense.